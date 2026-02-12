Рейтинг@Mail.ru
Молдавская митрополия требует отменить перерегистрацию прихода в Деренеу - РИА Новости, 12.02.2026
Религия
 
19:02 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/chp-2074009482.html
Молдавская митрополия требует отменить перерегистрацию прихода в Деренеу
Молдавская митрополия требует отменить перерегистрацию прихода в Деренеу - РИА Новости, 12.02.2026
Молдавская митрополия требует отменить перерегистрацию прихода в Деренеу
Унгенско-Ниспоренская епархия Молдавской митрополии обратилась в министерство юстиции Молдавии с требованием признать недействительной перерегистрацию прихода... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T19:02:00+03:00
2026-02-12T19:02:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
румынская православная церковь
русская православная церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073626934_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_72f23fff87811f3fa5510c7e65c9dc55.jpg
https://ria.ru/20260211/moldavija-2073782762.html
молдавия
кишинев
молдавия, кишинев, румынская православная церковь, русская православная церковь, в мире
Религия, Молдавия, Кишинев, Румынская православная церковь, Русская православная церковь, В мире
Молдавская митрополия требует отменить перерегистрацию прихода в Деренеу

Молдавская митрополия потребовала аннулировать перерегистрацию прихода в Деренеу

© Фото : Унгенская и Ниспоренская епархияОбстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Унгенская и Ниспоренская епархия
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Унгенско-Ниспоренская епархия Молдавской митрополии обратилась в министерство юстиции Молдавии с требованием признать недействительной перерегистрацию прихода "Успения Богородицы" в селе Деренеу и аннулировать его переход в юрисдикцию Бессарабской митрополии, сообщил журналистам в Кишиневе управляющий делами епархии Вадим Коростынски.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель. Конфликт вокруг церкви Успения Богородицы в селе Деренеу обострился после решения Высшей судебной палаты Молдавии о передаче права пользования храмом структурам, аффилированным с Бессарабской митрополией Румынской православной церкви, с чем не согласны представители Молдавской митрополии и часть местных жителей.
"Ранее суд первой инстанции установил факт использования поддельных документов при изменении статуса религиозной общины. Эти документы стали основанием для решения минюста о выводе прихода из состава Молдавской митрополии и его регистрации в другой церковной структуре. Флоринел Марин (предыдущий настоятель храма – ред.) ввёл в заблуждение минюст, используя поддельные официальные документы. Сегодня мы подали обращение в Минюст признать недействительной регистрацию церкви в Деренеу в Бессарабской митрополии", - заявил представитель епархии.
Коростынски уточнил, что речь идёт об уставе общины, протоколе собрания и списке членов, где, по данным экспертиз, были сфальсифицированы подписи верующих.
"Мы просим министерство юстиции инициировать процедуры для восстановления прежнего статуса общины, поскольку сохранение акта, основанного на фальсифицированных документах, нарушает права верующих", - добавил протоиерей.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции
11 февраля, 22:48
 
РелигияМолдавияКишиневРумынская православная церковьРусская православная церковьВ мире
 
 
