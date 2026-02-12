Молдавская митрополия требует отменить перерегистрацию прихода в Деренеу

КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Унгенско-Ниспоренская епархия Молдавской митрополии обратилась в министерство юстиции Молдавии с требованием признать недействительной перерегистрацию прихода "Успения Богородицы" в селе Деренеу и аннулировать его переход в юрисдикцию Бессарабской митрополии, сообщил журналистам в Кишиневе управляющий делами епархии Вадим Коростынски.

Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви , и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель. Конфликт вокруг церкви Успения Богородицы в селе Деренеу обострился после решения Высшей судебной палаты Молдавии о передаче права пользования храмом структурам, аффилированным с Бессарабской митрополией Румынской православной церкви, с чем не согласны представители Молдавской митрополии и часть местных жителей.

"Ранее суд первой инстанции установил факт использования поддельных документов при изменении статуса религиозной общины. Эти документы стали основанием для решения минюста о выводе прихода из состава Молдавской митрополии и его регистрации в другой церковной структуре. Флоринел Марин (предыдущий настоятель храма – ред.) ввёл в заблуждение минюст, используя поддельные официальные документы. Сегодня мы подали обращение в Минюст признать недействительной регистрацию церкви в Деренеу в Бессарабской митрополии", - заявил представитель епархии.

Коростынски уточнил, что речь идёт об уставе общины, протоколе собрания и списке членов, где, по данным экспертиз, были сфальсифицированы подписи верующих.