Симоньян связалась с семьей охранника, погибшего при ЧП в техникуме в Анапе

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уже связалась с семьей погибшего охранника техникума а Анапе для вручения премии имени Тиграна Кеосаяна.

Охранник Анапского индустриального техникума погиб при нападении вооруженного студента. Он не пропустил нападавшего дальше своего поста. После происшествия Симоньян сообщила, что семья погибшего мужчины получит премию имени ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна

"Да, с семьей на связи. Супруга пока в тяжелом эмоциональном состоянии", - сказала Симоньян.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.