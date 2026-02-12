Рейтинг@Mail.ru
Симоньян связалась с семьей охранника, погибшего при ЧП в техникуме в Анапе - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/chp-2074006347.html
Симоньян связалась с семьей охранника, погибшего при ЧП в техникуме в Анапе
Симоньян связалась с семьей охранника, погибшего при ЧП в техникуме в Анапе - РИА Новости, 12.02.2026
Симоньян связалась с семьей охранника, погибшего при ЧП в техникуме в Анапе
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уже связалась с семьей погибшего охранника техникума а Анапе для... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:44:00+03:00
2026-02-12T18:44:00+03:00
анапа
маргарита симоньян
тигран кеосаян
нападение в техникуме в анапе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073751335_18:77:561:382_1920x0_80_0_0_dbbe5fd5c89ff9996c5f94a1259cac58.jpg
https://ria.ru/20260212/chp-2074004136.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073751335_0:80:578:514_1920x0_80_0_0_3b008f235298feb1c603687dac941519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, маргарита симоньян, тигран кеосаян, нападение в техникуме в анапе, происшествия
Анапа, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Нападение в техникуме в Анапе, Происшествия
Симоньян связалась с семьей охранника, погибшего при ЧП в техникуме в Анапе

Симоньян связалась с семьей погибшего при стрельбе в техникуме в Анапе охранника

© Фото : соцсетиНиколай Замарев
Николай Замарев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : соцсети
Николай Замарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уже связалась с семьей погибшего охранника техникума а Анапе для вручения премии имени Тиграна Кеосаяна.
Охранник Анапского индустриального техникума погиб при нападении вооруженного студента. Он не пропустил нападавшего дальше своего поста. После происшествия Симоньян сообщила, что семья погибшего мужчины получит премию имени ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна.
"Да, с семьей на связи. Супруга пока в тяжелом эмоциональном состоянии", - сказала Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе в среду, пострадали три человека, злоумышленник был задержан. Погиб охранник, который первым принял на себя удар, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Симоньян в четверг вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
Вчера, 18:39
 
АнапаМаргарита СимоньянТигран КеосаянНападение в техникуме в АнапеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала