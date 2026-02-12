Симоньян в четверг вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выплатит первую премию имени покойного супруга Тиграна Кеосаяна уже в четверг — ее получат воспитательницы из оренбургского Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выплатит первую премию имени покойного супруга Тиграна Кеосаяна уже в четверг — ее получат воспитательницы из оренбургского Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, которые защитили детей от маньяка с ножом.

"Сегодня я только получила их банковские реквизиты. Одной воспитательнице я отправлю один миллион рублей сегодня, а второй отправлю завтра, так как банк не разрешает в один день отправлять больше чем один миллион", — рассказала она.

Премию имени Кеосаяна Симоньян учредила на прошлой неделе, когда узнала о нападении на детский сад. Получателей она выбирает лично. Ее будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй.

"В один миг пришла эта идея. Мы с Тиграном всегда старались по мере возможности помогать людям и часто говорили о том, что много есть разных премий для людей, выдающихся в той или иной сфере. А как жалко, что нет премии за то, что человек просто оказался большим молодцом", — отметила главный редактор в комментарии РИА Новости.

Она добавила, что ее мужу было бы приятно узнать об учреждении премии в свою честь и о том, что деньги, которые он оставил семье, пойдут на доброе дело.

"И вот эта премия хорошего человека", — заключила Симоньян.