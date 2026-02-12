https://ria.ru/20260212/chp-2074004136.html
Симоньян в четверг вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
Симоньян в четверг вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
2026
Симоньян в четверг вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выплатит первую премию имени покойного супруга Тиграна Кеосаяна уже в четверг — ее получат воспитательницы из оренбургского Бугуруслана
Лия Галеева и Людмила Платонова, которые защитили детей от маньяка с ножом.
"Сегодня я только получила их банковские реквизиты. Одной воспитательнице я отправлю один миллион рублей сегодня, а второй отправлю завтра, так как банк не разрешает в один день отправлять больше чем один миллион", — рассказала она.
Премию имени Кеосаяна Симоньян учредила на прошлой неделе, когда узнала о нападении на детский сад. Получателей она выбирает лично. Ее будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй.
"В один миг пришла эта идея. Мы с Тиграном всегда старались по мере возможности помогать людям и часто говорили о том, что много есть разных премий для людей, выдающихся в той или иной сфере. А как жалко, что нет премии за то, что человек просто оказался большим молодцом", — отметила главный редактор в комментарии РИА Новости.
Она добавила, что ее мужу было бы приятно узнать об учреждении премии в свою честь и о том, что деньги, которые он оставил семье, пойдут на доброе дело.
"И вот эта премия хорошего человека", — заключила Симоньян.
Накануне она объявила, что премию получит семья охранника техникума в Анапе
, который спас студентов ценой своей жизни. Инцидент произошел днем в среду. Два человека — сотрудница учреждения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения. Преступника задержали.