https://ria.ru/20260212/chili-2073978988.html
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе - РИА Новости, 12.02.2026
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе через специальный фонд, сообщило радио BioBioChile со ссылкой на главу чилийского МИД Альберто ван Клаверена. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:52:00+03:00
2026-02-12T17:52:00+03:00
2026-02-12T18:05:00+03:00
в мире
куба
сша
чили
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071242848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b4a931acfcb1a1c24d0b5381a6d0002.jpg
https://ria.ru/20260212/kreml-2073888992.html
куба
сша
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071242848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47d51fb40ba232fc29ddc69033cb1624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, чили, дональд трамп
В мире, Куба, США, Чили, Дональд Трамп
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе
Чили планирует оказать Кубе гуманитарную помощь через специальный фонд