17:52 12.02.2026 (обновлено: 18:05 12.02.2026)
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе
Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе через специальный фонд, сообщило радио BioBioChile со ссылкой на главу чилийского МИД Альберто ван Клаверена. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
куба
сша
чили
дональд трамп
в мире, куба, сша, чили, дональд трамп
В мире, Куба, США, Чили, Дональд Трамп
Гавана, Куба. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. Чили намерена оказать гуманитарную помощь Кубе через специальный фонд, сообщило радио BioBioChile со ссылкой на главу чилийского МИД Альберто ван Клаверена.
"Мы полны решимости оказать гуманитарную помощь народу Кубы. Мы хотим сделать это через каналы, которые министерство иностранных дел всегда использовало: через специальный фонд", - приводит СМИ слова министра.
По его словам, речь идет о чилийском фонде борьбы с голодом и бедностью. В настоящее время идет оценка конкретного объема помощи.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Кремле ответили на вопрос об оказании помощи Кубе
В миреКубаСШАЧилиДональд Трамп
 
 
