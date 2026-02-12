МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян

В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне якобы снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. По данным радиостанции, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в размере почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им также запрещено въезжать в Чили в течение трех лет.