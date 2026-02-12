Рейтинг@Mail.ru
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян - РИА Новости, 12.02.2026
03:36 12.02.2026
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян - РИА Новости, 12.02.2026
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян
МИД Чили проинформировал посольство РФ в стране о задержании трех российских граждан по обвинению в нарушении природоохранного законодательства, сообщили РИА...
в мире, чили, россия
В мире, Чили, Россия
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян

РИА Новости: МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян

© РИА Новости / Александр Соловский Сантьяго-де-Чили
Сантьяго-де-Чили - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Сантьяго-де-Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. МИД Чили проинформировал посольство РФ в стране о задержании трех российских граждан по обвинению в нарушении природоохранного законодательства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"МИД Чили проинформировал посольство России о задержании компетентными органами страны трех российских граждан. Также известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом для вынесения решения в соответствии с местным законодательством", - отметили в посольстве .
Группа туристов передвигается на водных мотоциклах по реке Футалеуфу в Чили - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили
31 января, 14:11
В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне якобы снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. По данным радиостанции, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в размере почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им также запрещено въезжать в Чили в течение трех лет.
В российской дипмиссии агентству сообщили, что посольство следит за ситуацией с россиянами и в случае необходимости предпримет меры по защите законных прав и интересов соотечественников.
Города мира. Сантьяго - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Посольство следит за ситуацией с россиянами, якобы нарушившими законы Чили
01:27
 
