01:20 12.02.2026
СМИ: россияне снова нарушили природоохранные законы Чили
СМИ: россияне снова нарушили природоохранные законы Чили
в мире, чили, россия, сша
В мире, Чили, Россия, США
СМИ: россияне снова нарушили природоохранные законы Чили

CC BY-SA 2.0 / Tjeerd Wiersma / Viña Montes, Valle de Colchagua, Región de O'Higgins, ChileЧили
Чили - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Tjeerd Wiersma / Viña Montes, Valle de Colchagua, Región de O'Higgins, Chile
Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. Россияне снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, сообщило радио BioBioChile.
"В среду днем в суде Пуэрто-Наталеса, регион Магальянес, были официально предъявлены обвинения иностранным гражданам за использование источников тепла на территории национального парка Торрес-дель-Пайне, что является правонарушением, наказуемым в соответствии с законом о лесоводстве. Трое задержанных были гражданами России и один гражданином США, все они были задержаны на территории парка", - отметило СМИ.
Группа туристов передвигается на водных мотоциклах по реке Футалеуфу в Чили - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили
31 января, 14:11
Американец курил на территории парка, значительная часть которого ранее не раз страдала от пожаров, вызванных курением или использованием огня туристами.
Позднее сотрудники парка заметили трёх граждан России, у которых была газовая горелка. Она не была включена, но была готова к использованию.
В обоих случаях прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Американец должен заплатить штраф в более чем 2,3 тысячи долларов, россияне - штрафу в почти 1200 долларов каждый. Всем запрещено выезжать в Чили в течение трёх лет.
Ранее в чилийских СМИ и соцсетях распространилась информация о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства. Они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. Представитель туроператора Sledext, работавшего с россиянами, сообщил РИА Новости, что информация не соответствует действительности. Российские участники тура покинули страну сами, не было депортаций и проблем.
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Власти Чили подтвердили аннулирование виз четверых россиян
27 января, 14:23
 
