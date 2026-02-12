Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине
15:30 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/cheboksary-2073936152.html
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине
Убиравший снег трактор во дворе дома в Чебоксарах ковшом ударил по голове проходившую мимо женщину, она в больнице, сообщает Госавтоинспекция Чувашии.
чебоксары
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине

© Фото : Госавтоинспекция ЧУВАШИИ/TelegramДТП с участием снегоуборочной техники
ДТП с участием снегоуборочной техники - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция ЧУВАШИИ/Telegram
ДТП с участием снегоуборочной техники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Убиравший снег трактор во дворе дома в Чебоксарах ковшом ударил по голове проходившую мимо женщину, она в больнице, сообщает Госавтоинспекция Чувашии.
Инцидент с участием снегоуборочной техники произошел в четверг утром во дворе дома №21 на бульваре Юности в Чебоксарах.
"По первоначальной информации, водитель трактора марки New Holland, выполнявший работы по уборке снега, утратил контроль над транспортным средством. В результате трактор снесло в сторону, и он ковшом задел 45-летнюю женщину-пешехода. Пешеход получила открытую рану головы и была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, чтобы установить "полную и объективную картину произошедшего".
