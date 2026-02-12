https://ria.ru/20260212/cheboksary-2073936152.html
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине - РИА Новости, 12.02.2026
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине
Убиравший снег трактор во дворе дома в Чебоксарах ковшом ударил по голове проходившую мимо женщину, она в больнице, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:30:00+03:00
2026-02-12T15:30:00+03:00
2026-02-12T15:30:00+03:00
происшествия
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073935045_0:80:1071:683_1920x0_80_0_0_04f55e4a4dfa8a0b5add0af3437f4920.jpg
https://ria.ru/20260130/penza-2071217099.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073935045_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_295bad44a64f834c728c74168760afea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине
В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом ударил по голове 45-летнюю женщину