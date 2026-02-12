Chanel зарегистрировала три товарных знака в России

Рейтинг@Mail.ru
14:49 12.02.2026
Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска магазина Chanel
Вывеска магазина Chanel
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска магазина Chanel. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в январе, мае и июне прошлого года, а в феврале 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки "Шанель", "Les eaux de Chanel" и изображение фирменной коробки для парфюма сроком до 2035 года.
В качестве заявителя указана швейцарская компания "Шанель САРЛ".
Товарные знаки Chanel могут использоваться в России для продажи парфюмерии, средств для макияжа, кремов и предоставления услуг салонов красоты.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.
Здание штаб-квартиры французской компании L'Oreal в Клиши, Франция - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России
9 февраля, 16:56
 
