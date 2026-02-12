https://ria.ru/20260212/chanel-2073919805.html
Chanel зарегистрировала три товарных знака в России
Chanel зарегистрировала три товарных знака в России
Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.02.2026
россия
