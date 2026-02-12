https://ria.ru/20260212/cdk-2074020236.html
В МВД рассказали детали по делу FESCO
Фигуранты дела о растрате денег в Fescо, по версии следствия, организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщили в следственном РИА Новости, 12.02.2026
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Фигуранты дела о растрате денег в Fescо, по версии следствия, организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщили в следственном департаменте МВД РФ.
По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.
"Злоумышленники организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании.
Ранее участник процесса сообщил РИА Новости, что суд отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco
Андрея Северилова по делу о растрате.