15:13 12.02.2026 (обновлено: 15:20 12.02.2026)
Глава МИД Буркина-Фасо поблагодарил Россию за помощь его стране
Глава МИД Буркина-Фасо поблагодарил Россию за помощь его стране
Буркина-Фасо благодарна России за помощь, которую Москва оказывает не только ей, но и Альянсу государств Сахеля, заявил глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари
Глава МИД Буркина-Фасо поблагодарил Россию за помощь его стране

Глава МИД Буркина-Фасо поблагодарил Россию за помощь Альянсу государств Сахеля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Буркина-Фасо благодарна России за помощь, которую Москва оказывает не только ей, но и Альянсу государств Сахеля, заявил глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.
"Также хотел бы поблагодарить Россию за помощь, которую она оказывает не только нам в двустороннем порядке, но также и Альянсу государств Сахеля", - сказал он в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
