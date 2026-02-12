Исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга с участием детей

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч резонансных эпизодов кибербуллинга с участием несовершеннолетних было зафиксировано в РФ в 2025 году, что на 14% больше, чем в 2024 году, следует из аналитической справки центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"По информации мониторингового центра "Безопасность 2.0", за 12 месяцев 2025 года было зафиксировано около 10 000 резонансных эпизодов кибербуллинга с участием несовершеннолетних, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в справке.

В центре "Безопасность 2.0" также рассказали, что ключевым трендом кибербуллинга в прошлом году стало использование технологий искусственного интеллекта для создания дипфейков.

"Количество резонансных эпизодов кибербуллинга с применением ИИ-технологий за три месяца (ноябрь 2025 - январь 2026) достигло порядка 1,5 тысяч... Это подтверждает, что негативная тенденция не просто сохранилась, а интенсифицировалась", - сообщили в Российском фонде мира

Как отметила первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Елена Сутормина , киберагрессия, буллинг с применением искусственного интеллекта, волна фейков и дезинформации особенно затрагивают молодое поколение и требуют не просто контроля, а глубокой, скоординированной работы общества и государства.