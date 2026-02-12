Рейтинг@Mail.ru
Исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга с участием детей - РИА Новости, 12.02.2026
02:02 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/bulling-2073797064.html
Исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга с участием детей
Исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга с участием детей - РИА Новости, 12.02.2026
Исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга с участием детей
Около 10 тысяч резонансных эпизодов кибербуллинга с участием несовершеннолетних было зафиксировано в РФ в 2025 году, что на 14% больше, чем в 2024 году, следует РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T02:02:00+03:00
2026-02-12T02:02:00+03:00
общество
елена сутормина
"российский фонд мира"
общество, елена сутормина, "российский фонд мира"
Общество, Елена Сутормина, "Российский фонд мира"
Исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга с участием детей

РИА Новости: число случаев кибербуллинга с участием детей за год выросло на 14%

© Depositphotos.com / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Depositphotos.com / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч резонансных эпизодов кибербуллинга с участием несовершеннолетних было зафиксировано в РФ в 2025 году, что на 14% больше, чем в 2024 году, следует из аналитической справки центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"По информации мониторингового центра "Безопасность 2.0", за 12 месяцев 2025 года было зафиксировано около 10 000 резонансных эпизодов кибербуллинга с участием несовершеннолетних, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в справке.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг
4 февраля, 02:17
В центре "Безопасность 2.0" также рассказали, что ключевым трендом кибербуллинга в прошлом году стало использование технологий искусственного интеллекта для создания дипфейков.
"Количество резонансных эпизодов кибербуллинга с применением ИИ-технологий за три месяца (ноябрь 2025 - январь 2026) достигло порядка 1,5 тысяч... Это подтверждает, что негативная тенденция не просто сохранилась, а интенсифицировалась", - сообщили в Российском фонде мира.
Как отметила первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Елена Сутормина, киберагрессия, буллинг с применением искусственного интеллекта, волна фейков и дезинформации особенно затрагивают молодое поколение и требуют не просто контроля, а глубокой, скоординированной работы общества и государства.
"Мы уверены, что ответом должен стать не только запретительный подход, но и создание прозрачных, понятных правил взаимодействия в цифровом пространстве, укрепление медиаграмотности, а также выстраивание постоянного межведомственного диалога", - подчеркнула Сутормина.
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В МВД рассказали о буллинге детей в онлайн-играх и способах защиты от него
24 апреля 2025, 00:45
 
ОбществоЕлена Сутормина"Российский фонд мира"
 
 
