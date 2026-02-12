Рейтинг@Mail.ru
"За считаные секунды". В Британии забили тревогу из-за хода против России - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 12.02.2026 (обновлено: 17:55 12.02.2026)
"За считаные секунды". В Британии забили тревогу из-за хода против России
Лондонские власти выделяют средства Украине с молниеносной скоростью, а решение проблем внутри самой Великобритании затягивают, пожаловался британский политик... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, украина, россия, великобритания, джон хили, сергей лавров, нато
"За считаные секунды". В Британии забили тревогу из-за хода против России

Фергюсон осудил власти Британии за молниеносные решения о помощи Киеву

© AP Photo / Kin Cheung
Британский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Британский военный. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лондонские власти выделяют средства Украине с молниеносной скоростью, а решение проблем внутри самой Великобритании затягивают, пожаловался британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Речь идет о выделении 500 миллионов фунтов стерлингов из средств британских налогоплательщиков, что было объявлено за считаные секунды. <…> Когда вы в последний раз видели подробный разбор того, куда ушли предыдущие миллиарды? <…> Решения о предоставлении иностранной помощи принимаются в два счета. Помощь внутри страны оказывается крайне медленно", — высказался он.
По словам политика, политика поддержки Украины не означает, что нужно давать Киеву деньги, не задавая никаких вопросов.
В четверг министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон выделит Украине полмиллиарда фунтов стерлингов (около 680 миллионов долларов) на противовоздушную оборону.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
