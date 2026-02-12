СМИ: постпред Британии в НАТО поселил любовницу в резиденции в Брюсселе

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Постоянный представитель Великобритании в НАТО Ангус Лапсли поселил свою помощницу, с которой вел любовные отношения, в официальной резиденции в Брюсселе, утверждает газета Times со ссылкой на источники.
"Постпред Великобритании в НАТО (Лапсли- ред.) спровоцировал дипломатический скандал, переведя свою итальянскую подругу, которая почти вдвое моложе его, в свою официальную резиденцию в Брюсселе", - отмечает издание.
По данным Times, Лапсли, которому 55 лет, ранее начал отношения со своей помощницей, которой - ближе к тридцати. Осведомленный источник уточнил изданию, что будущий посол Великобритании в ЕС, Кэролайн Уилсон, сочла "неуместным", что Лапсли жил с ней в резиденции. Times не называет имя этой женщины.
Отмечается, что отношения постпреда со своей помощницей были сочтены "настолько важными" в НАТО, что сведения о них дошли до заместителя Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе адмирала Кита Блаунта. Источники добавили, что после пересмотра внутренних норм альянса на предмет нарушения Лапсли каких-либо правил, никаких нарушений не было определено.
Источник в оборонном ведомстве заявил газете, что отношения Лапсли с помощницей были "мнимым секретом" в Брюсселе.
"Они не пытались скрыть свои отношения. Ангус использовал резиденцию как свою собственную, а женщина приезжала туда на Рождество и летние приемы", - цитирует газета источник.
