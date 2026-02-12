"Собираются уйти". СМИ рассказали, какие бренды намерены покинуть Россию

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ряд китайских автопроизводителей намерен покинуть Россию, сообщает Life.
"Китайцы" собираются уйти с российского рынка", — говорится в публикации.
В России перезапустят два автомобильных завода
11 февраля, 11:45
Речь идет об автомобилях Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, многие компании терпят колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января 2026 года. На определенные модели автомобилей сбор увеличился с 750 до 900 тысяч рублей, что отразилось на их конечной стоимости. Помимо этого, уровень продаж китайских машин оказался низким, а некоторые марки сумели реализовать не более трех тысяч автомобилей за год.
"Еще одна причина краха — проигранная конкуренция: рынок захватили Geely, Haval и Chery", — отмечается в материале.
Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году
3 февраля, 03:54
В качестве примера приводится бренд Kaiyi, который в прошлом году закрыл свыше 30 дилерских центров и зафиксировал убыток в размере 1,9 миллиарда рублей. Подобные трудности наблюдаются у Dongfeng, BAIC и SWM.
В понедельник автоэксперт Егор Васильев рассказал агентству "Прайм" о падении спроса на китайские авто. По его словам, по многим к брендам дилеров наблюдается переизбыток, и далеко не все марки оказались успешными, что усугубляет эффект. Также Васильев призвал готовится к неприятным сюрпризам владельцев ввезенных по параллельному импорту экземпляров.
Во вторник посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%.