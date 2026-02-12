Рейтинг@Mail.ru
"Собираются уйти". СМИ рассказали, какие бренды намерены покинуть Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 12.02.2026 (обновлено: 15:55 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/brend-2073942038.html
"Собираются уйти". СМИ рассказали, какие бренды намерены покинуть Россию
"Собираются уйти". СМИ рассказали, какие бренды намерены покинуть Россию - РИА Новости, 12.02.2026
"Собираются уйти". СМИ рассказали, какие бренды намерены покинуть Россию
Ряд китайских автопроизводителей намерен покинуть Россию, сообщает Life. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:54:00+03:00
2026-02-12T15:55:00+03:00
россия
китай
егор васильев
антон шапарин
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848385468_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_a985065bfc666b04918505ef40459247.jpg
https://ria.ru/20260211/avto-2073609696.html
https://ria.ru/20260203/mashiny-2071833522.html
https://ria.ru/20260209/nio-2073240415.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848385468_0:69:1280:1029_1920x0_80_0_0_b01931d73ca1473d1eaecf81270ff8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, егор васильев, антон шапарин, игорь моргулов
Россия, Китай, Егор Васильев, Антон Шапарин, Игорь Моргулов
"Собираются уйти". СМИ рассказали, какие бренды намерены покинуть Россию

Life: десять китайских брендов авто собираются покинуть российский рынок

© Фото : АвтоторАвтомобиль марки Kaiyi
Автомобиль марки Kaiyi - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Автотор
Автомобиль марки Kaiyi. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ряд китайских автопроизводителей намерен покинуть Россию, сообщает Life.
"Китайцы" собираются уйти с российского рынка", — говорится в публикации.
Сборка автомобиля на заводе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В России перезапустят два автомобильных завода
11 февраля, 11:45
Речь идет об автомобилях Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, многие компании терпят колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января 2026 года. На определенные модели автомобилей сбор увеличился с 750 до 900 тысяч рублей, что отразилось на их конечной стоимости. Помимо этого, уровень продаж китайских машин оказался низким, а некоторые марки сумели реализовать не более трех тысяч автомобилей за год.
"Еще одна причина краха — проигранная конкуренция: рынок захватили Geely, Haval и Chery", — отмечается в материале.
Автомобили на парковке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году
3 февраля, 03:54
В качестве примера приводится бренд Kaiyi, который в прошлом году закрыл свыше 30 дилерских центров и зафиксировал убыток в размере 1,9 миллиарда рублей. Подобные трудности наблюдаются у Dongfeng, BAIC и SWM.
В понедельник автоэксперт Егор Васильев рассказал агентству "Прайм" о падении спроса на китайские авто. По его словам, по многим к брендам дилеров наблюдается переизбыток, и далеко не все марки оказались успешными, что усугубляет эффект. Также Васильев призвал готовится к неприятным сюрпризам владельцев ввезенных по параллельному импорту экземпляров.
Во вторник посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%.
Электрический кроссовер Nio ES8 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Компания Nio отзывает более 246 тысяч электромобилей из-за проблем с ПО
9 февраля, 16:21
 
РоссияКитайЕгор ВасильевАнтон ШапаринИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала