"Собираются уйти". СМИ рассказали, какие бренды намерены покинуть Россию

"Еще одна причина краха — проигранная конкуренция: рынок захватили Geely, Haval и Chery", — отмечается в материале.

В качестве примера приводится бренд Kaiyi, который в прошлом году закрыл свыше 30 дилерских центров и зафиксировал убыток в размере 1,9 миллиарда рублей. Подобные трудности наблюдаются у Dongfeng, BAIC и SWM.