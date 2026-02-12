Турция не связывалась с посольством России из-за обломка БПЛА

АНКАРА/СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Турецкая сторона не информировала и не связывалась с посольством РФ в Анкаре в связи с сообщениями об обнаружении в провинции Орду обломка якобы российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявили РИА Новости в посольстве РФ.