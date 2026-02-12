Турция не связывалась с посольством России из-за обломка БПЛА

АНКАРА/СТАМБУЛ, 12 фев - РИА Новости. Турецкая сторона не информировала и не связывалась с посольством РФ в Анкаре в связи с сообщениями об обнаружении в провинции Орду обломка якобы российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявили РИА Новости в посольстве РФ.
Минобороны Турции предполагает, что на берег черноморской провинции Орду в Турции вынесло фрагмент российского БПЛА, сообщил представитель минобороны Зеки Актюрк, не приведя никаких доказательств того, что это был российский беспилотник. Фрагмент БПЛА вынесло во вторник на берег у города Унье, сообщили ранее местные СМИ. Как говорил Актюрк газете Milliyet, фрагмент не содержащего взрывчатки БПЛА передан управлению полиции Унье для осмотра.
"Турецкая сторона не информировала и не связывалась с российским диппредставительством в связи с появившимися сообщениями",- сказали в посольстве.
В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в турецких провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. 15 декабря министерство обороны Турции сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем. Ведомство не уточнило принадлежность беспилотника.
