Белоусову показали передатчики помех для FPV-дронов
12.02.2026
Белоусову показали передатчики помех для FPV-дронов
Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, применяемые для прикрытия маршрутов движения и путей подвоза... РИА Новости, 12.02.2026
Белоусову показали передатчики помех для FPV-дронов
Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, применяемые для прикрытия маршрутов движения и путей подвоза провизии и боеприпасов, сообщило журналистам российское оборонное ведомство.
"Кроме того, представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск и заслушал доклады командования об обстановке на фронте и действиях войск.