14:57 12.02.2026 (обновлено: 14:58 12.02.2026)
Белоусову показали передатчики помех для FPV-дронов
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
© Минобороны РоссииМногоразовый забрасываемый передатчик помех
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, применяемые для прикрытия маршрутов движения и путей подвоза провизии и боеприпасов, сообщило журналистам российское оборонное ведомство.
"Кроме того, представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск и заслушал доклады командования об обстановке на фронте и действиях войск.
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
