Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/bpla-2073909503.html
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях - РИА Новости, 12.02.2026
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях
Около 90% пострадавших от атак ВСУ мирных жителей являются жертвами ударов БПЛА, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:18:00+03:00
2026-02-12T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260212/sever-2073873300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях

Мирошник: 90% пострадавших от атак ВСУ жителей являются жертвами ударов дронов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Около 90% пострадавших от атак ВСУ мирных жителей являются жертвами ударов БПЛА, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Дроны сейчас - это главное средство атак по гражданскому населению. Под 90% людей, пострадавших от ударов ВСУ, это результат атаки украинских дронов", - сказал Мирошник.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ВСУ потеряли свыше 210 военных в зоне действий "Севера"
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала