В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 12.02.2026
В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа
В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа
Учебный корпус колледжа поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Тамбовской области, пострадавших нет, студенты эвакуированы, сообщил губернатор Евгений Первышов. РИА Новости, 12.02.2026
В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден учебный корпус колледжа

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Учебный корпус колледжа поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Тамбовской области, пострадавших нет, студенты эвакуированы, сообщил губернатор Евгений Первышов.
"В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус промышленно-технологического колледжа - произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован", - написал Первышов в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет. Также глава региона добавил, что студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу.
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьЕвгений ПервышовВооруженные силы Украины
 
 
