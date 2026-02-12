https://ria.ru/20260212/bpla-2073806313.html
В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа
В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа - РИА Новости, 12.02.2026
В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа
Учебный корпус колледжа поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Тамбовской области, пострадавших нет, студенты эвакуированы, сообщил губернатор Евгений Первышов. РИА Новости, 12.02.2026
