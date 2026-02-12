В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден корпус колледжа

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Учебный корпус колледжа поврежден при атаке БПЛА ВСУ в Тамбовской области, пострадавших нет, студенты эвакуированы, сообщил губернатор Евгений Первышов.

Отмечается, что пострадавших нет. Также глава региона добавил, что студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу.