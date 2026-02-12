https://ria.ru/20260212/bliny-2073963496.html
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Российские бренды вовсю готовятся к празднованию масленичной недели: в одном из магазинов появилась косметика со вкусом блинов с популярными начинками, обратил... РИА Новости, 12.02.2026
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов со сгущенкой