В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские бренды вовсю готовятся к празднованию масленичной недели: в одном из магазинов появилась косметика со вкусом блинов с популярными начинками, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

В частости, покупателям предлагают два вида увлажняющих бальзамов для губ со вкусами - "блин со сгущенкой" и "блин с красной икрой".