Рейтинг@Mail.ru
В Россельхозбанке посчитали, сколько россияне съедают блинов на Масленицу - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/bliny-2073805481.html
В Россельхозбанке посчитали, сколько россияне съедают блинов на Масленицу
В Россельхозбанке посчитали, сколько россияне съедают блинов на Масленицу - РИА Новости, 12.02.2026
В Россельхозбанке посчитали, сколько россияне съедают блинов на Масленицу
Россияне ежегодно съедают около 500 миллионов блинов во время Масленицы, используя для их приготовления 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:33:00+03:00
2026-02-12T05:33:00+03:00
россия
россельхозбанк
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998834269_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_4401552c5ee6af60589b7e9cae868c5e.jpg
https://ria.ru/20260212/bliny-2073792860.html
https://ria.ru/20260206/bliny-2072594031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998834269_321:122:2889:2048_1920x0_80_0_0_388c4a45570f2b2d79f357e92d4f534f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, россельхозбанк, празднование масленицы
Россия, Россельхозбанк, Празднование Масленицы
В Россельхозбанке посчитали, сколько россияне съедают блинов на Масленицу

РИА Новости: россияне съедают около 500 миллионов блинов на Масленицу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Блины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россияне ежегодно съедают около 500 миллионов блинов во время Масленицы, используя для их приготовления 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"В период Масленицы в России ежегодно потребляется порядка полумиллиарда блинов. Для их приготовления за неделю праздника используется около 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла", - сообщили в банке.
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Врач рассказала, как приготовить полезные блины
01:05
Там отметили, что порядка 71% россиян отмечают Масленицу дома и предпочитают печь блины самостоятельно. Еще 20% воспринимают праздник как повод отправиться в гости к родным и друзьям "на блины". Готовые блины покупают 5%, а посещают кафе и рестораны лишь 4%.
Почти половина россиян съедают до пяти блинов за раз, а 22% в праздничные дни вовсе не ведут счет блинам. При этом 20% ограничиваются одним-двумя блинами в честь праздника, а 13% россиян могут съесть от 5 до 10 блинов за один раз.
По данным банка, для 38% россиян главной ценностью становится прощание с зимой и ожидание весны. Для 28% праздник прежде всего - повод собраться с близкими за одним столом. Атмосфера народных гуляний важна для 20%, а гастрономический интерес и новые вкусы - для 14%.
Также эксперты добавили, что почти каждый второй россиянин положительно относится к масленичным гуляниям в "старорусском" стиле: 42% с удовольствием приняли бы участие в таких форматах, еще 42% готовы рассмотреть их при интересной программе и лишь 16% отметили, что подобный досуг им не близок.
Блины со сметаной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, сколько россияне потратят на блины со сметаной на Масленницу
6 февраля, 05:05
 
РоссияРоссельхозбанкПразднование Масленицы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала