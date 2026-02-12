Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как приготовить полезные блины - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/bliny-2073792860.html
Врач рассказала, как приготовить полезные блины
Врач рассказала, как приготовить полезные блины - РИА Новости, 12.02.2026
Врач рассказала, как приготовить полезные блины
Гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт высшей категории из Кемерова Анастасия Галеева рассказала РИА Новости, как приготовить полезные блины. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T01:05:00+03:00
2026-02-12T01:05:00+03:00
общество
кемерово
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997515313_0:299:2912:1937_1920x0_80_0_0_bf67ba36ddd1fc69164e74d5afaf4b95.jpg
https://ria.ru/20260204/bliny-na-maslenicu-recepty-2072133985.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997515313_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6251219bb7ffd5c78fa9f2190378b457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кемерово, празднование масленицы
Общество, Кемерово, Празднование Масленицы
Врач рассказала, как приготовить полезные блины

РИА Новости: полезные блины нужно готовить из гречневой и рисовой муки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПриготовление блинов
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Приготовление блинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 12 фев- РИА Новости. Гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт высшей категории из Кемерова Анастасия Галеева рассказала РИА Новости, как приготовить полезные блины.
"Чтобы не вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, готовить блины следует из полезной гречневой и рисовой муки, так как они в отличие от пшеничной содержат белки и клетчатку. Если любите блины с начинкой, вместо мяса и сахара с ягодами используйте слабосоленую рыбу, нежирный творог и мясо: телятину, куриную грудку, индейку. Полезно сочетать блины с фруктами", - рассказала Галеева.
Врач подчеркнула, что печь блины лучше без масла, на антипригарной сковороде, если такой нет, то смазывать блинницу растительным маслом - на выбор (оливковое, рыжиковое, виноградной косточки). Это же масло следует использовать для смазывания блинов.
Масленица в 2026 году отмечается с 16 по 22 февраля.
Блины - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Блины на Масленицу 2026: рецепты и традиции праздника
4 февраля, 13:11
 
ОбществоКемеровоПразднование Масленицы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала