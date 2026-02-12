Рейтинг@Mail.ru
Билан сообщил, что все билеты на его концерты в Москве в феврале проданы
15:09 12.02.2026
Билан сообщил, что все билеты на его концерты в Москве в феврале проданы
Заслуженный артист РФ Дима Билан сообщил, что все билеты на его февральские концерты в Москве проданы. РИА Новости, 12.02.2026
Билан заявил, что все билеты на его февральские концерты в Москве проданы

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дима Билан сообщил, что все билеты на его февральские концерты в Москве проданы.
Билан представит свою программу "Я просто люблю тебя" на концертной площадке Live Арена 13-15 февраля.
«

"Sold out! 13-14-15 февраля, Москва, Live Arena. Официально - все продано", - написал певец в своем Telegram-канале.

Как рассказал Билан, за этими sold-out стоит несколько месяцев кропотливой и напряженной работы: созвоны, поиски решений, съемки, репетиции, ночные примерки.
«
"Мы не просто готовили шоу, мы буквально собирали его по сантиметрам. Иногда казалось, что, кроме этого процесса, жизни просто не существует. Каждый день продолжают писать: "Найдите хоть один билет", "Может, появятся места", "Поставьте еще дату", - добавил он.
По словам артиста, команда всерьез задумалась о проведении четвертого концерта, однако отказалась от этой идеи.
«
"Иногда важно вовремя остановиться. Не превращать искусство в спорт. И выбирать не цифры, а ощущения. Спасибо вам за этот уровень любви и доверия. Это невероятно. Скоро встретимся!" - заключил Билан.
Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкесской Республике. Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008 году с композицией Believe стал победителем конкурса. На счету артиста победы по версии премии телеканала "Муз-ТВ" и "Золотой граммофон". В 2018 году Билан был удостоен звания заслуженного артиста России.
