Билан сообщил, что все билеты на его концерты в Москве в феврале проданы

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дима Билан сообщил, что все билеты на его февральские концерты в Москве проданы.
Билан представит свою программу "Я просто люблю тебя" на концертной площадке Live Арена 13-15 февраля.
"Sold out! 13-14-15 февраля, Москва, Live Arena. Официально - все продано", - написал певец в своем Telegram-канале.
Как рассказал Билан, за этими sold-out стоит несколько месяцев кропотливой и напряженной работы: созвоны, поиски решений, съемки, репетиции, ночные примерки.
"Мы не просто готовили шоу, мы буквально собирали его по сантиметрам. Иногда казалось, что, кроме этого процесса, жизни просто не существует. Каждый день продолжают писать: "Найдите хоть один билет", "Может, появятся места", "Поставьте еще дату", - добавил он.
По словам артиста, команда всерьез задумалась о проведении четвертого концерта, однако отказалась от этой идеи.
"Иногда важно вовремя остановиться. Не превращать искусство в спорт. И выбирать не цифры, а ощущения. Спасибо вам за этот уровень любви и доверия. Это невероятно. Скоро встретимся!" - заключил Билан.
Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкесской Республике. Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008 году с композицией Believe стал победителем конкурса. На счету артиста победы по версии премии телеканала "Муз-ТВ" и "Золотой граммофон". В 2018 году Билан был удостоен звания заслуженного артиста России.
