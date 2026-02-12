https://ria.ru/20260212/bespilotniki-2074051235.html
Над российскими регионами уничтожили еще 66 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили еще 66 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.02.2026
Над российскими регионами уничтожили еще 66 украинских беспилотников
Силы ПВО в четверг с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожили 66 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:36:00+03:00
2026-02-12T23:36:00+03:00
2026-02-12T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами уничтожили еще 66 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за 3 часа уничтожили 66 беспилотников над регионами России