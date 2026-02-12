Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 12.02.2026 (обновлено: 20:00 12.02.2026)
В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек
В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек
Пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.02.2026
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, беспилотники, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Беспилотники, Происшествия, Белгород
В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек

Гладков: 5 мирных жителей Белгородской области ранены при ударах украинских БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Пять мирных жителей получили ранения в результате очередных ударов беспилотников ВСУ. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ноги и рук, а также переломом носа доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено огнем. Кроме того, выбиты окна частного дома и надворной постройки", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара беспилотника по машине пострадал мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также повреждена машина. Кроме того, в Белгородском округе на участке автодороги Бочковка - Нечаевка в результате удара дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара, им диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Транспортное средство повреждено.
"Кроме того, сегодня в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Красная Яруга. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Для дальнейшего лечения он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода", - добавил Гладков.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаБеспилотникиПроисшествияБелгород
 
 
