В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек
В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 12.02.2026
В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек
Пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
2026-02-12T19:53:00+03:00
2026-02-12T19:53:00+03:00
2026-02-12T20:00:00+03:00
Гладков: 5 мирных жителей Белгородской области ранены при ударах украинских БПЛА
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять мирных жителей получили ранения в результате очередных ударов беспилотников ВСУ
. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ноги и рук, а также переломом носа доставлен в городскую больницу №2 Белгорода
. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено огнем. Кроме того, выбиты окна частного дома и надворной постройки", - написал Гладков
Он уточнил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара беспилотника по машине пострадал мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также повреждена машина. Кроме того, в Белгородском округе на участке автодороги Бочковка - Нечаевка в результате удара дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара, им диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Транспортное средство повреждено.
"Кроме того, сегодня в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Красная Яруга. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Для дальнейшего лечения он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода", - добавил Гладков.