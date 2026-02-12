В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ пострадали пять человек

Он уточнил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара беспилотника по машине пострадал мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой. Также повреждена машина. Кроме того, в Белгородском округе на участке автодороги Бочковка - Нечаевка в результате удара дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара, им диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Транспортное средство повреждено.