ПВО ночью уничтожила 106 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 106 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:47:00+03:00
2026-02-12T07:47:00+03:00
2026-02-12T09:24:00+03:00
белгородская область
брянская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
республика крым
белгородская область
брянская область
воронежская область
республика крым
нижегородская область
ростовская область
липецкая область
краснодарский край
курская область
тульская область
смоленская область
волгоградская область
