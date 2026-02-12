Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 106 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 12.02.2026 (обновлено: 09:24 12.02.2026)
ПВО ночью уничтожила 106 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 106 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2026
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 106 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили 24 БПЛА в Белгородской области, 21 — в Брянской, 19 — в Воронежской, 13 — в Тамбовской.
Еще девять дронов нейтрализовали в Нижегородской области, пять — в Крыму, четыре —над акваторией Азовского моря, три — в Ростовской области, два — в Липецкой, по одному — над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, а также в Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
