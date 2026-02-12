В Курской области за сутки сбили 43 украинских беспилотника

КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Сорок три украинских беспилотника сбито над Курской областью за сутки, 34 раза ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.