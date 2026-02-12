https://ria.ru/20260212/bespilotnik-2073830200.html
В Курской области за сутки сбили 43 украинских беспилотника
В Курской области за сутки сбили 43 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.02.2026
В Курской области за сутки сбили 43 украинских беспилотника
Сорок три украинских беспилотника сбито над Курской областью за сутки, 34 раза ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших и... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области за сутки сбили 43 украинских беспилотника
Хинштейн: За сутки над Курской областью сбили 43 украинских беспилотника