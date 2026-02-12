https://ria.ru/20260212/belousov-2073942517.html
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями - РИА Новости, 12.02.2026
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями
Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали произведенные специалистами "Южной" группировки наземные робототехнические комплексы (НРТК) и беспилотные... РИА Новости, 12.02.2026
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями
Белоусову показали НРТК и БПЛА, которые постоянно модернизируются с учетом задач