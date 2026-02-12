Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали произведенные специалистами "Южной" группировки наземные робототехнические комплексы (НРТК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые постоянно модернизируются и оснащаются модулями с учетом характера задач, сообщило министерство обороны РФ.

Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск, объяснили в Минобороны РФ.