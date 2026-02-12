Рейтинг@Mail.ru
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/belousov-2073942517.html
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями - РИА Новости, 12.02.2026
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями
Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали произведенные специалистами "Южной" группировки наземные робототехнические комплексы (НРТК) и беспилотные... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:57:00+03:00
2026-02-12T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073923004_4:35:1678:977_1920x0_80_0_0_4684637f4f8c5296d51b523fa9d5f252.jpg
https://ria.ru/20260212/bpla-2073923271.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073923004_308:0:1611:977_1920x0_80_0_0_cc4cc2e698ecde5986615efc00c388a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусову показали наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями

Белоусову показали НРТК и БПЛА, которые постоянно модернизируются с учетом задач

© Минобороны России/MAXМинистр обороны РФ Андрей Белоусов бойцам группировки войск "Южная"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов бойцам группировки войск Южная - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Минобороны России/MAX
Министр обороны РФ Андрей Белоусов бойцам группировки войск "Южная"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали произведенные специалистами "Южной" группировки наземные робототехнические комплексы (НРТК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые постоянно модернизируются и оснащаются модулями с учетом характера задач, сообщило министерство обороны РФ.
Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск, объяснили в Минобороны РФ.
«

"Министру обороны РФ были продемонстрированы произведенные специалистами подразделений группировки беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы, которые на постоянной основе модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач", - говорится в сообщении.

Многоразовый забрасываемый передатчик помех - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Белоусову показали передатчики помех для FPV-дронов
Вчера, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала