Белоусову показали оборудование для 3D-печати комплектующих БПЛА - РИА Новости, 12.02.2026
15:28 12.02.2026 (обновлено: 15:39 12.02.2026)
Белоусову показали оборудование для 3D-печати комплектующих БПЛА
Белоусову показали оборудование для 3D-печати комплектующих БПЛА
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе инспекции Южной группировки войск ознакомился оборудованием для 3D-печати комплектующих беспилотников, сообщило... РИА Новости, 12.02.2026
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусову показали оборудование для 3D-печати комплектующих БПЛА

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе инспекции Южной группировки войск ознакомился оборудованием для 3D-печати комплектующих беспилотников, сообщило Минобороны.
Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск.
"Заместитель начальника управления войск беспилотных систем группировки доложил, что в рамках исполнения поручения министра обороны РФ в подразделения БпС поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих, технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов бойцам группировки войск Южная - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки войск "Южная"
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
