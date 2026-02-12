https://ria.ru/20260212/belousov-2073921458.html
Белоусову доложили о готовности нового беспилотника
Белоусову доложили о готовности нового беспилотника - РИА Новости, 12.02.2026
Белоусову доложили о готовности нового беспилотника
Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов,... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
Белоусову доложили о готовности нового беспилотника
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи