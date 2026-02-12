Белоусов провел совещание на командном пункте Южной группировки

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, заслушал доклады об обстановке на фронте и действиях войск, сообщило журналистам российское оборонное ведомство.