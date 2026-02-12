Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел совещание на командном пункте Южной группировки - РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 12.02.2026 (обновлено: 15:02 12.02.2026)
Белоусов провел совещание на командном пункте Южной группировки
Белоусов провел совещание на командном пункте Южной группировки
2026
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск 🔹 Министру показали опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи. 🔹 В подразделения беспилотных систем поставили оборудование 3D-печати. 🔹 Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи. 🔹 Представили забрасываемые передатчики помех FPV-дронов для прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза.
Белоусов провел совещание на командном пункте Южной группировки

Белоусов заслушал доклады на командном пункте Южной группировки

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, заслушал доклады об обстановке на фронте и действиях войск, сообщило журналистам российское оборонное ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
