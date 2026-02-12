https://ria.ru/20260212/belousov-2073921325.html
Белоусов провел совещание на командном пункте Южной группировки
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, заслушал доклады об обстановке на... РИА Новости, 12.02.2026
🔹 Министру показали опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи.
🔹 В подразделения беспилотных систем поставили оборудование 3D-печати.
🔹 Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи.
🔹 Представили забрасываемые передатчики помех FPV-дронов для прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза.
Белоусов заслушал доклады на командном пункте Южной группировки