Минск намерен отстаивать в "Совете мира" интересы России и союзников

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Белоруссия в "Совета мира" будет отстаивать свои интересы и интересы Союзного государства, ШОС, БРИКС и других партнеров, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.