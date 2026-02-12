Рейтинг@Mail.ru
На Бали рассказали о влиянии стихийных бедствий на туризм
10:01 12.02.2026
На Бали рассказали о влиянии стихийных бедствий на туризм
На Бали рассказали о влиянии стихийных бедствий на туризм - РИА Новости, 12.02.2026
На Бали рассказали о влиянии стихийных бедствий на туризм
Индонезийский остров Бали в 2025 году пережил 54 стихийных бедствия, однако они не оказали существенного влияния на туризм, заявили РИА Новости в Агентстве по... РИА Новости, 12.02.2026
бали, индонезия, в мире, туризм
Бали, Индонезия, В мире, Туризм
На Бали рассказали о влиянии стихийных бедствий на туризм

BPBD: стихийные бедствия на Бали в 2025 году не оказали влияния на туризм

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на храм Танах Лот, Бали
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на храм Танах Лот, Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 12 фев — РИА Новости. Индонезийский остров Бали в 2025 году пережил 54 стихийных бедствия, однако они не оказали существенного влияния на туризм, заявили РИА Новости в Агентстве по управлению стихийными бедствиями провинции Бали (BPBD).
"Не все инциденты классифицируются как стихийные бедствия, и не все бедствия оказывают влияние на туристическую деятельность. В 2025 году BPBD провинции Бали зафиксировало 2 644 инцидента, из которых 54 были классифицированы как стихийные бедствия в соответствии с установленными критериями", - отметили в учреждении.
По итогам мониторинга BPBD, указанные события "не оказали существенного влияния на туристическую активность и работу ключевых туристических объектов".
"Все инциденты были оперативно и скоординированно устранены. Правительство провинции Бали совместно с BPBD и BMKG (метеорологическое агентство Индонезии - ред.) продолжает обновлять систему раннего предупреждения и призывает население, туристический бизнес и туристов активно участвовать в повышении уровня безопасности и готовности", - добавили в агентстве.
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали
8 февраля, 05:24
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
