На Бали рассказали о влиянии стихийных бедствий на туризм

ДЖАКАРТА, 12 фев — РИА Новости. Индонезийский остров Бали в 2025 году пережил 54 стихийных бедствия, однако они не оказали существенного влияния на туризм, заявили РИА Новости в Агентстве по управлению стихийными бедствиями провинции Бали (BPBD).