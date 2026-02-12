На Бали рассказали о влиянии стихийных бедствий на туризм

ДЖАКАРТА, 12 фев — РИА Новости. Индонезийский остров Бали в 2025 году пережил 54 стихийных бедствия, однако они не оказали существенного влияния на туризм, заявили РИА Новости в Агентстве по управлению стихийными бедствиями провинции Бали (BPBD).
"Не все инциденты классифицируются как стихийные бедствия, и не все бедствия оказывают влияние на туристическую деятельность. В 2025 году BPBD провинции Бали зафиксировало 2 644 инцидента, из которых 54 были классифицированы как стихийные бедствия в соответствии с установленными критериями", - отметили в учреждении.
По итогам мониторинга BPBD, указанные события "не оказали существенного влияния на туристическую активность и работу ключевых туристических объектов".
"Все инциденты были оперативно и скоординированно устранены. Правительство провинции Бали совместно с BPBD и BMKG (метеорологическое агентство Индонезии - ред.) продолжает обновлять систему раннего предупреждения и призывает население, туристический бизнес и туристов активно участвовать в повышении уровня безопасности и готовности", - добавили в агентстве.
