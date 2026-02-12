Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №5 стартовала с Байконура - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 12.02.2026 (обновлено: 12:42 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/bajkonur-2073870752.html
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №5 стартовала с Байконура
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №5 стартовала с Байконура - РИА Новости, 12.02.2026
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №5 стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03", метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 стартовала в ходе первого пуска с космодрома Байконур в 2026... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:59:00+03:00
2026-02-12T12:42:00+03:00
байконур (город)
роскосмос
протон-м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073881183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b01b470bbe90ee137f202db4aac65c4c.jpg
https://ria.ru/20251203/bajkonur-2059431063.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Запуск спутника "Электро-Л" №5 на околоземную орбиту
Ракета "Протон-М" вывела спутник "Электро-Л" №5 на околоземную орбиту. Эти спутники используют для круглосуточного мониторинга погоды.
2026-02-12T11:59
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073881183_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13c7d197f992a041e5f235de59b05c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), роскосмос, протон-м
Байконур (город), Роскосмос, Протон-М
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №5 стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с Байконура с метеорологическим спутником

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03", метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 стартовала в ходе первого пуска с космодрома Байконур в 2026 году, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
Ракета стартовала по плану в 11.52 мск. Через 9 минут 45 секунд разгонный блок со спутником отделится от ракеты-носителя, через 15 минут 44 секунды двигатель разгонного блока перейдет в рабочий режим. Затем "ДМ-03" еще два раза включит свою двигательную установку и доставит "Электро-Л" на орбиту выведения. Отделение спутника ожидается через 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта. Дальше спутник "Электро-Л" должен достичь геостационарной орбиты сам.
Пуск стал 430-м для ракет семейства "Протон" и первым за почти три года (с 13 марта 2023 года). Кроме того, это будет последний пуск с использованием разгонного блока типа ДМ, все остальные старты протонов пройдут с использованием блоков "Бриз".
Геостационарные космические аппараты "Электро - Л" используются для круглосуточного мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте около 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.
Сотрудники МЧС России спасли на Байконуре жеребенка из грязевой ловушки - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Байконуре спасли жеребенка, увязшего в липкой грязи
3 декабря 2025, 10:17
 
Байконур (город)РоскосмосПротон-М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала