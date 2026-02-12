Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" №5 стартовала с Байконура

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03", метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 стартовала в ходе первого пуска с космодрома Байконур в 2026 году, трансляцию пуска ведёт " Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03", метеорологическим спутником "Электро-Л" №5 стартовала в ходе первого пуска с космодрома Байконур в 2026 году, трансляцию пуска ведёт " Роскосмос ".

Ракета стартовала по плану в 11.52 мск. Через 9 минут 45 секунд разгонный блок со спутником отделится от ракеты-носителя, через 15 минут 44 секунды двигатель разгонного блока перейдет в рабочий режим. Затем "ДМ-03" еще два раза включит свою двигательную установку и доставит "Электро-Л" на орбиту выведения. Отделение спутника ожидается через 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта. Дальше спутник "Электро-Л" должен достичь геостационарной орбиты сам.

Пуск стал 430-м для ракет семейства "Протон" и первым за почти три года (с 13 марта 2023 года). Кроме того, это будет последний пуск с использованием разгонного блока типа ДМ, все остальные старты протонов пройдут с использованием блоков "Бриз".