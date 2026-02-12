https://ria.ru/20260212/avtomobil-2073852909.html
На западе Москвы на парковке загорелся автомобиль
Легковой автомобиль загорелся на парковке на Рябиновой улице на западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2026
