На западе Москвы на парковке загорелся автомобиль - РИА Новости, 12.02.2026
11:08 12.02.2026 (обновлено: 11:10 12.02.2026)
На западе Москвы на парковке загорелся автомобиль
Легковой автомобиль загорелся на парковке на Рябиновой улице на западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы на парковке загорелся автомобиль

На западе Москвы на парковке загорелся легковой автомобиль

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНа месте возгорания легкового автомобиля на парковке на западе Москвы
На месте возгорания легкового автомобиля на парковке на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
На месте возгорания легкового автомобиля на парковке на западе Москвы
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся на парковке на Рябиновой улице на западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о возгорании автомобиля на парковке в районе Рябиновой улицы. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
Машины противопожарной службы МЧС РФ у жилого дома на улице Пресненский Вал в центре Москвы, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Москве восстановили движение на улице, где произошел пожар в доме
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
