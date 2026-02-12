Для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщил Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщил Минпромторг

"Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года", — рассказали там.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство — для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественным производителям сбор компенсирует государство, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

Как пояснили в министерстве, такой механизм поддержки должен сделать финансовую деятельность предприятий стабильнее. Ожидается, что это также позволит высвободить средства для выполнения инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплат в условиях подорожавшего заемного финансирования.