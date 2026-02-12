https://ria.ru/20260212/avto-2074024216.html
Для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора
Для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора - РИА Новости, 12.02.2026
Для крупнейших автопроизводителей отсрочили уплату утильсбора
Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщил Минпромторг. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T20:39:00+03:00
2026-02-12T20:39:00+03:00
2026-02-12T21:27:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автопром
авто
утильсбор
россия
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Правительство отсрочило уплату утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщил Минпромторг
.
"Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года", — рассказали там.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство — для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественным производителям сбор компенсирует государство, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Как пояснили в министерстве, такой механизм поддержки должен сделать финансовую деятельность предприятий стабильнее. Ожидается, что это также позволит высвободить средства для выполнения инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих и своевременной выплаты зарплат в условиях подорожавшего заемного финансирования.
Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили вступили в силу с 1 декабря. В механизм расчета внесли несколько дополнительных показателей, а базовая ставка формируется по типу и объему двигателя. При этом мощность мотора влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.