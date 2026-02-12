Рейтинг@Mail.ru
На месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители - РИА Новости, 12.02.2026
13:52 12.02.2026 (обновлено: 13:56 12.02.2026)
На месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители
На месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители
Правоохранители работают на месте возгорания машины на Рябиновой улице в Москве, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители

РИА Новости: на месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкКинолог с собакой возле сгоревшего автомобиля Mercedes на Рябиновой улице
Кинолог с собакой возле сгоревшего автомобиля Mercedes на Рябиновой улице - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Кинолог с собакой возле сгоревшего автомобиля Mercedes на Рябиновой улице
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правоохранители работают на месте возгорания машины на Рябиновой улице в Москве, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее столичный главк МЧС сообщил, что легковой автомобиль загорелся на парковке на Рябиновой улице, возгорание удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что предварительная причина возгорания - неисправность проводки. Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности, заявили в МВД РФ.
На месте возгорания работают сотрудники полиции и ДПС, территория оцеплена. У авто выбиты стекла, а также решетка радиатора, поврежден капот, обгорели передние двери и обшивка салона с водительской стороны.
Пожар в жилом доме на Новодмитровской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Москве при пожаре в жилом доме спасли четырех человек
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
