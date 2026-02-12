https://ria.ru/20260212/avto-2073899430.html
На месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители
На месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители
Правоохранители работают на месте возгорания машины на Рябиновой улице в Москве, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:52:00+03:00
2026-02-12T13:52:00+03:00
2026-02-12T13:56:00+03:00
