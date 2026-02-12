На месте возгорания автомобиля в Москве работают правоохранители

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правоохранители работают на месте возгорания машины на Рябиновой улице в Москве, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.

На месте возгорания работают сотрудники полиции и ДПС, территория оцеплена. У авто выбиты стекла, а также решетка радиатора, поврежден капот, обгорели передние двери и обшивка салона с водительской стороны.