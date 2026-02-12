https://ria.ru/20260212/avstraliya-2073809569.html
Четырех австралийцев подозревают в выращивании пяти тысяч кустов каннабиса
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс ликвидировала предполагаемую крупную плантацию каннабиса на 306 гектаров и задержала четырех человек, сообщает...
ДЖАКАРТА, 12 фев – РИА Новости.
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс ликвидировала предполагаемую крупную плантацию каннабиса на 306 гектаров и задержала четырех человек, сообщает телеканал ABC
.
"Это было сложно обнаружить, и очевидно, что люди приложили усилия, чтобы скрыть то, чем они там занимаются", — заявил инспектор полиции округа Мюррей-Ривер Мик Фуллер, комментируя результаты операции.
По данным правоохранительных органов, около пяти тысяч кустов каннабиса ориентировочной стоимостью до 10 миллионов австралийских долларов выращивались на сельском участке площадью 306 гектаров в районе населенного пункта Нимур. Плантацию удалось выявить с помощью воздушного наблюдения накануне рейда.
Как отметил Фуллер, растения находились в густом эвкалиптовом лесу, что затрудняло их обнаружение. После документирования и фотосъемки все кусты были уничтожены.
На территории участка задержаны двое мужчин в возрасте около 40 лет и две женщины в возрасте около 60 лет. Им предъявлены обвинения в культивировании и хранении крупной коммерческой партии запрещенного растения. Суд отказал всем четырем в освобождении под залог, в четверг они предстанут перед судом.