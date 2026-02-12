Четырех австралийцев подозревают в выращивании пяти тысяч кустов каннабиса

ДЖАКАРТА, 12 фев – РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс ликвидировала предполагаемую крупную плантацию каннабиса на 306 гектаров и задержала четырех человек, сообщает телеканал Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс ликвидировала предполагаемую крупную плантацию каннабиса на 306 гектаров и задержала четырех человек, сообщает телеканал ABC

"Это было сложно обнаружить, и очевидно, что люди приложили усилия, чтобы скрыть то, чем они там занимаются", — заявил инспектор полиции округа Мюррей-Ривер Мик Фуллер, комментируя результаты операции.

По данным правоохранительных органов, около пяти тысяч кустов каннабиса ориентировочной стоимостью до 10 миллионов австралийских долларов выращивались на сельском участке площадью 306 гектаров в районе населенного пункта Нимур. Плантацию удалось выявить с помощью воздушного наблюдения накануне рейда.

Как отметил Фуллер, растения находились в густом эвкалиптовом лесу, что затрудняло их обнаружение. После документирования и фотосъемки все кусты были уничтожены.