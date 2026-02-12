Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам

ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании Azur Air из тюменского аэропорта "Рощино" в город Камрань (Вьетнам) задерживается на 15 часов из-за позднего прибытия самолета, сообщили РИА Новости в контактном центре аэропорта.

Из информации онлайн-табло аэропорта следует, что рейс ZF 2559 Azur Air "Тюмень - Камрань" по расписанию должен был вылететь в 20.50 мск 11 февраля, сейчас расчетное время вылета — 12.00 мск 12 февраля. В табло обозначено, что самолет прибыл в Тюмень 11 февраля с опозданием - в 23.50 вместо 18.15 (время московское).