Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам - РИА Новости, 12.02.2026
11:39 12.02.2026
Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам
Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам
камрань, вьетнам, тюмень, azur air
Камрань, Вьетнам, Тюмень, Azur Air
Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам

Рейс из Тюмени во Вьетнам отложили на 15 часов из-за позднего прибытия самолета

Самолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании Azur Air из тюменского аэропорта "Рощино" в город Камрань (Вьетнам) задерживается на 15 часов из-за позднего прибытия самолета, сообщили РИА Новости в контактном центре аэропорта.
Из информации онлайн-табло аэропорта следует, что рейс ZF 2559 Azur Air "Тюмень - Камрань" по расписанию должен был вылететь в 20.50 мск 11 февраля, сейчас расчетное время вылета — 12.00 мск 12 февраля. В табло обозначено, что самолет прибыл в Тюмень 11 февраля с опозданием - в 23.50 вместо 18.15 (время московское).
"Планированием вылета занимается авиакомпания, изначально причина указана как позднее прибытие самолета под рейс", - ответила сотрудница центра на вопрос о причинах задержки вылета рейса на 15 часов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Российские самолеты продолжают заправляться на Кубе, сообщили в посольстве
11 февраля, 11:36
 
КамраньВьетнамТюменьAzur Air
 
 
