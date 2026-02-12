https://ria.ru/20260212/aviareys--2073864103.html
Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам
Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам - РИА Новости, 12.02.2026
Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам
Вылет рейса авиакомпании Azur Air из тюменского аэропорта "Рощино" в город Камрань (Вьетнам) задерживается на 15 часов из-за позднего прибытия самолета,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:39:00+03:00
2026-02-12T11:39:00+03:00
2026-02-12T11:39:00+03:00
камрань
вьетнам
тюмень
azur air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_210:382:2944:1920_1920x0_80_0_0_4b83b6d93e9416d8f9069b482e92e1aa.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073606167.html
камрань
вьетнам
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_250:0:2917:2000_1920x0_80_0_0_dfce6a6d5499fa10a21bb0eb5fc2f4e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камрань, вьетнам, тюмень, azur air
Камрань, Вьетнам, Тюмень, Azur Air
Azur Air назвала причину задержки рейса из Тюмени во Вьетнам
Рейс из Тюмени во Вьетнам отложили на 15 часов из-за позднего прибытия самолета
ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании Azur Air из тюменского аэропорта "Рощино" в город Камрань (Вьетнам) задерживается на 15 часов из-за позднего прибытия самолета, сообщили РИА Новости в контактном центре аэропорта.
Из информации онлайн-табло аэропорта следует, что рейс ZF 2559 Azur Air "Тюмень - Камрань" по расписанию должен был вылететь в 20.50 мск 11 февраля, сейчас расчетное время вылета — 12.00 мск 12 февраля. В табло обозначено, что самолет прибыл в Тюмень 11 февраля с опозданием - в 23.50 вместо 18.15 (время московское).
"Планированием вылета занимается авиакомпания, изначально причина указана как позднее прибытие самолета под рейс", - ответила сотрудница центра на вопрос о причинах задержки вылета рейса на 15 часов.