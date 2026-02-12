https://ria.ru/20260212/ator-2073816234.html
В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы
Альтернативой отдыху на Кубе по стоимости и по формату могут стать туры в Египет, ОАЭ, Вьетнам и на Хайнань, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Альтернативой отдыху на Кубе по стоимости и по формату могут стать туры в Египет, ОАЭ, Вьетнам и на Хайнань, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Введение энергетической блокады острова властями США
вызвало дефицит топлива на Кубе
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отмечал, что ситуация на острове критическая и Москва
проговаривает с кубинскими партнерами оказание помощи. В среду российские авиакомпании объявили, что приостановят полетную программу на остров, а Минэкономразвития
рекомендовало туристам воздержаться от поездок туда.
"Диапазон Кубы - это 150-180 тысяч (рублей - ред.). Туда и попадает даже Хайнань
с натяжкой. Туда, безусловно, попадает Египет
. Туда попадают, наверное, Арабские Эмираты. Туда попадает Вьетнам
практически с небольшой дельтой", - рассказал Мурадян
.
По его словам, Куба принадлежит к Карибскому бассейну
и исторически как альтернативу этому региону можно рассматривать направления Ближнего Востока
и Юго-Восточную Азию
- они предлагают сопоставимый пакет услуг и схожий уровень цен.
"Я думаю, что туристам надо смотреть на те страны, с которыми у нас есть прямое авиасообщение, обширное, и они исторически и в текущих реалиях подходят российским туристам", - добавил Мурадян.
Туроператоры, ранее активно продававшие путевки на Кубу, имеют в своем портфеле все перечисленные альтернативные направления, поэтому у туристов не возникнет проблем с поиском места для отдыха, заключил Мурадян.