ФИФА наложила трансферный бан на испанский топ-клуб

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Атлетику" из Бильбао регистрировать новых игроков, сообщается на сайте организации.

Запрет начался 11 февраля и продлится три трансферных окна - до 2028 года. Причины санкций не разглашаются.