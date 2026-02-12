https://ria.ru/20260212/atletik-2074046983.html
ФИФА наложила трансферный бан на испанский топ-клуб
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Атлетику" из Бильбао регистрировать новых игроков, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-12T22:32:00+03:00
2026-02-12T22:32:00+03:00
2026-02-13T00:47:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
атлетик (бильбао)
чемпионат испании по футболу
Новости
ru-RU
спорт, международная федерация футбола (фифа), атлетик (бильбао), чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Атлетик (Бильбао), Чемпионат Испании по футболу
ФИФА наложила на "Атлетик" запрет на трансферы до 2028 года