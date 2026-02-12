Рейтинг@Mail.ru
22:32 12.02.2026 (обновлено: 00:47 13.02.2026)
ФИФА наложила трансферный бан на испанский топ-клуб
спорт, международная федерация футбола (фифа), атлетик (бильбао), чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Атлетик (Бильбао), Чемпионат Испании по футболу
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Атлетику" из Бильбао регистрировать новых игроков, сообщается на сайте организации.
Запрет начался 11 февраля и продлится три трансферных окна - до 2028 года. Причины санкций не разглашаются.
"Атлетик" с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ранее баскская команда завершила выступление в Лиге чемпионов и Кубке Испании.
Болельщики ФК Крылья Советов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
РФС снял трансферный бан с "Крыльев Советов"
10 февраля, 16:03
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Атлетик (Бильбао)Чемпионат Испании по футболу
 
