После ракетной атаки на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 12.02.2026 (обновлено: 07:24 12.02.2026)
После ракетной атаки на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны
Возгорание произошло на объекте Минобороны в Волгоградской области после ракетной атаки, пострадавших жителей нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров
После ракетной атаки на Волгоградскую область загорелся объект Минобороны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Возгорание произошло на объекте Минобороны в Волгоградской области после ракетной атаки, пострадавших жителей нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание", — сказал Бочаров.
В тушении задействовали противопожарные службы региона, МЧС и Минобороны. Гражданские объекты не пострадали.
Из-за угрозы детонации началась эвакуация жителей близлежащего поселка Котлубань. Для этого подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека
