При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 12.02.2026 (обновлено: 08:43 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/ataka-2073804999.html
При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека
При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека - РИА Новости, 12.02.2026
При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека
В Тамбовской области два человека пострадали во время налета украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Первышов. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:19:00+03:00
2026-02-12T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
мичуринск
тамбовская область
евгений первышов
вооруженные силы украины
россия
мичуринск
тамбовская область
россия
мичуринск, тамбовская область, евгений первышов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Мичуринск, Тамбовская область, Евгений Первышов, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке ВСУ на тамбовский Мичуринск

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Тамбовской области два человека пострадали во время налета украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Первышов.
"В ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима... По предварительной информации, есть двое пострадавших", — написал он.
По данным губернатора, несколько зданий получили повреждения, также загорелся магазин продуктов.
Позже в Минобороны уточнили, что силам ПВО удалось сбить 13 беспилотных летательных аппаратов в Тамбовской области. Всего же над российскими регионами бойцы уничтожили 106 дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
