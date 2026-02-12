https://ria.ru/20260212/ataka-2073804999.html
При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека
В Тамбовской области два человека пострадали во время налета украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Первышов. РИА Новости, 12.02.2026
