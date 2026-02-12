При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека

По данным губернатора, несколько зданий получили повреждения, также загорелся магазин продуктов.

Позже в Минобороны уточнили, что силам ПВО удалось сбить 13 беспилотных летательных аппаратов в Тамбовской области. Всего же над российскими регионами бойцы уничтожили 106 дронов.