США подтвердили вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии
18:15 12.02.2026 (обновлено: 18:21 12.02.2026)
США подтвердили вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии
2026-02-12T18:15:00+03:00
2026-02-12T18:21:00+03:00
в мире
сша
сирия
сша
сирия
в мире, сша, сирия
В мире, США, Сирия
США подтвердили вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии

Центральное командование ВС США подтвердило вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии

© Public DomainБоевой пост в окрестностях базы Ат-Танф
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Public Domain
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Центральное командование ВС США подтвердило в четверг завершение вывода американских войск с базы Ат-Танф в Сирии.
«

"Центральное командование США завершило последовательный вывод вооруженных сил США из гарнизона Ат-Танф в Сирии 11 февраля", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Сирийские военные в южной сельской местности Алеппо - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
© 2026 МИА «Россия сегодня»
