https://ria.ru/20260212/at-tanf-2073993292.html
США подтвердили вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии
США подтвердили вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии - РИА Новости, 12.02.2026
США подтвердили вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии
Центральное командование ВС США подтвердило в четверг завершение вывода американских войск с базы Ат-Танф в Сирии. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:15:00+03:00
2026-02-12T18:15:00+03:00
2026-02-12T18:21:00+03:00
в мире
сша
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073930584_54:0:1866:1019_1920x0_80_0_0_6d2918546f8ffa68edc869054c8ab0e2.jpg
https://ria.ru/20260212/siriya-2073917406.html
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073930584_280:0:1639:1019_1920x0_80_0_0_d2159803c38f6fc2cf964adef8304504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия
США подтвердили вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии
Центральное командование ВС США подтвердило вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии