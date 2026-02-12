Рейтинг@Mail.ru
19:44 12.02.2026
АСТ продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года
АСТ продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года
россия, стивен кинг, аст (издательство)
Культура, Россия, Стивен Кинг, АСТ (издательство)
АСТ продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года

РИА Новости: АСТ продолжит издавать книги Стивена Кинга, вышедшие в РФ до 2022 г

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДом Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Дом Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Дом Книги на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Издательство "АСТ" продолжит издавать книги Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года, новые произведения автора остаются недоступны для лицензирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
"Издательство "АСТ" продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги американского писателя Стивена Кинга. Данное продление касается исключительно текущего портфеля (бэклиста), тогда как новые проекты автора по-прежнему недоступны для лицензирования в России", - отметили в издательстве.
Кроме того, гендиректор "АСТ" Татьяна Горская на презентации итогов 2025 года книжного рынка рассказала о проблеме взаимодействия с зарубежными авторами прикладной литературы: помимо того, что сейчас сократилось количество продлений и заключений новых договоров с иностранными писателями, еще и само взаимодействие с ними осложнено.
Роман Оно Стивена Кинга издательства АСТ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Тираж "Оно" Стивена Кинга временно отозвали из продажи
20 ноября 2025, 19:33
 
