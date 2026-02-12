АСТ продлило права на книги Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Издательство "АСТ" продолжит издавать книги Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года, новые произведения автора остаются недоступны для лицензирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

"Издательство "АСТ" продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги американского писателя Стивена Кинга. Данное продление касается исключительно текущего портфеля (бэклиста), тогда как новые проекты автора по-прежнему недоступны для лицензирования в России", - отметили в издательстве.

Кроме того, гендиректор "АСТ" Татьяна Горская на презентации итогов 2025 года книжного рынка рассказала о проблеме взаимодействия с зарубежными авторами прикладной литературы: помимо того, что сейчас сократилось количество продлений и заключений новых договоров с иностранными писателями, еще и само взаимодействие с ними осложнено.