Представители армянской диаспоры считают нападки на церковь угрозой - РИА Новости, 12.02.2026
22:40 12.02.2026
Представители армянской диаспоры считают нападки на церковь угрозой
Представители армянской диаспоры считают нападки на церковь угрозой - РИА Новости, 12.02.2026
Представители армянской диаспоры считают нападки на церковь угрозой
Известные представители армянской диаспоры распространили совместное заявление, в котором назвали нападки на Армянскую апостольскую церковь угрозой для армян... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
армения
ливан
иерусалим
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
ливан
иерусалим
в мире, армения, ливан, иерусалим, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ливан, Иерусалим, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Представители армянской диаспоры считают нападки на церковь угрозой

В армянской диаспоре считают нападки на церковь угрозой для всех армян

Кафедральный собор Армянской апостольской церкви
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 фев - РИА Новости. Известные представители армянской диаспоры распространили совместное заявление, в котором назвали нападки на Армянскую апостольскую церковь угрозой для армян всего мира, сообщает местное агентство "Медиамакс".
Агентство опубликовало текст заявления, под которым подписались крупные предприниматели, ученые и общественные деятели - Нубар Афеян, Энтони Барсамян, лорд Ара Дарзи, Эрик Эсраелян, Ваче Габраш, Ваче Манукян, Джозеф Огурлян и Перч Седракян. В нем отмечается, что сегодня Армянские апостольские церкви по всему миру, включая Католикосат великого дома киликийского в Ливане и армянские Патриархаты в Иерусалиме и Константинополе едины и признают католикоса всех армян Гарегина II общемировым духовным лидером ААЦ, престол которого находится в Армении в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
"В последнее время постоянные политические разногласия в Армении, включая усиливающийся конфликт между лидерами правительства Армении и Армянской апостольской церковью, достигли критической точки в связи с требованиями правительства сместить предстоятеля церкви, несмотря на его законное избрание согласно канонам Национально-церковного собрания", - отмечается в заявлении.
Представители диаспоры напомнили, что несколько архиепископов были заключены в тюрьму по обвинению в политических заявлениях, а известный российско-армянский филантроп и бизнесмен Самвел Карапетян был арестован за публичное выражение поддержки позиции церкви.
"Последовательные нападки на руководство церкви и угроза принудительного отстранения ее предстоятеля представляют прямую угрозу для всех армян по всему миру, которые полагаются на церковь как на источник духовной поддержки", - подчеркивается в заявлении.
Там же указывается, что самоуправление церкви критически важно. Представители диаспоры призвали правительство Армении и Армянскую церковь урегулировать любые разногласия, уважая правила самоуправления церкви, соблюдая принципы отделение политической деятельности от миссии церкви и права армян диаспоры свободно исповедовать свою веру без политического вмешательства со стороны правительства. "Любые нападки или вмешательство со стороны какого-либо лица, правительства или любого другого внешнего субъекта, кроме законно избранных делегатов Национально-церковного собрания, в управление или деятельность церкви оказывают прямое воздействие на армян по всему миру", - подчеркивается в заявлении.
Кафедральный Собор в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными
9 ноября 2025, 21:37
 
