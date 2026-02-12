Представители армянской диаспоры считают нападки на церковь угрозой

ЕРЕВАН, 12 фев - РИА Новости. Известные представители армянской диаспоры распространили совместное заявление, в котором назвали нападки на Армянскую апостольскую церковь угрозой для армян всего мира, сообщает местное Известные представители армянской диаспоры распространили совместное заявление, в котором назвали нападки на Армянскую апостольскую церковь угрозой для армян всего мира, сообщает местное агентство "Медиамакс".

Агентство опубликовало текст заявления, под которым подписались крупные предприниматели, ученые и общественные деятели - Нубар Афеян, Энтони Барсамян, лорд Ара Дарзи, Эрик Эсраелян, Ваче Габраш, Ваче Манукян, Джозеф Огурлян и Перч Седракян. В нем отмечается, что сегодня Армянские апостольские церкви по всему миру, включая Католикосат великого дома киликийского в Ливане и армянские Патриархаты в Иерусалиме и Константинополе едины и признают католикоса всех армян Гарегина II общемировым духовным лидером ААЦ, престол которого находится в Армении в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

"В последнее время постоянные политические разногласия в Армении, включая усиливающийся конфликт между лидерами правительства Армении и Армянской апостольской церковью, достигли критической точки в связи с требованиями правительства сместить предстоятеля церкви, несмотря на его законное избрание согласно канонам Национально-церковного собрания", - отмечается в заявлении.

Представители диаспоры напомнили, что несколько архиепископов были заключены в тюрьму по обвинению в политических заявлениях, а известный российско-армянский филантроп и бизнесмен Самвел Карапетян был арестован за публичное выражение поддержки позиции церкви.

"Последовательные нападки на руководство церкви и угроза принудительного отстранения ее предстоятеля представляют прямую угрозу для всех армян по всему миру, которые полагаются на церковь как на источник духовной поддержки", - подчеркивается в заявлении.