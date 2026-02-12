Рейтинг@Mail.ru
Восстановление ж/д участков в Армении обеспечит России выходы к морям
16:27 12.02.2026
Восстановление ж/д участков в Армении обеспечит России выходы к морям
в мире, армения, персидский залив, россия, алексей оверчук
В мире, Армения, Персидский залив, Россия, Алексей Оверчук
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Восстановление ж/д участков в Армении обеспечит РФ выходы к портам Средиземноморья, Персидского залива и Индийского океана, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
Ранее Оверчук заявил о начале переговоров о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян.
"Восстановление указанных участков обеспечит Российской Федерации возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана", - заявил Оверчук журналистам.
