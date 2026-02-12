Рейтинг@Mail.ru
В красноярской Арктике трудоустроили более четырех тысяч специалистов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/arktika-2073811430.html
В красноярской Арктике трудоустроили более четырех тысяч специалистов
В красноярской Арктике трудоустроили более четырех тысяч специалистов - РИА Новости, 12.02.2026
В красноярской Арктике трудоустроили более четырех тысяч специалистов
Службы занятости в Красноярском крае в 2025 году трудоустроили на севере региона более 4 тысяч востребованных специалистов, сообщает краевое агентство труда и... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:45:00+03:00
2026-02-12T07:45:00+03:00
красноярский край
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:55:3161:1833_1920x0_80_0_0_0caf3ea106f3169422e8ef6dea804be7.jpg
https://ria.ru/20260205/proekty-2072361110.html
https://ria.ru/20260120/krasnoyarsk-2068963109.html
красноярский край
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75ab1efd7d6be4adc6c27c93c455b86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, арктика
Красноярский край, Арктика
В красноярской Арктике трудоустроили более четырех тысяч специалистов

В красноярской Арктике за год трудоустроили более четырех тысяч специалистов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Службы занятости в Красноярском крае в 2025 году трудоустроили на севере региона более 4 тысяч востребованных специалистов, сообщает краевое агентство труда и занятости населения.
"Центры занятости в течение прошлого года трудоустроили на севере Красноярского края больше 4 тысяч специалистов. Работодатели закрыли потребность в высококвалифицированных водителях, машинистах, инженерах, сварщиках, слесарях. В этом году северные предприятия заявили уже около 3 тысяч предложений для рабочих и служащих", - говорится в сообщении.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Красноярский край и АСИ внедряют совместные проекты
5 февраля, 07:20
По данным пресс-службы, кадры требуются добывающим и производственным предприятиям, строительным и транспортным организациям. Привлечь специалистов поможет проект службы занятости по кадровому обеспечению приоритетных отраслей. В его рамках запустили Карьерный экспресс. Он делает остановки в крупных городах для открытого отбора соискателей. Также проводятся ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, выезды мобильных центров занятости.
"Поиск кандидатов для промышленных гигантов ведется по всему краю, но в первую очередь вакансии предлагают местным жителям. К каждому соискателю подходят индивидуально. Если необходимо повысить квалификацию, организуют соответствующие курсы", - сказал руководитель агентства Виктор Новиков.
Он добавил, что карьерные консультанты сопровождают кандидатов на всем пути трудоустройства от составления резюме до выхода на рабочее место.
Отдельное внимание уделяют коренным малочисленным народам Севера. К примеру, в Год единства народов России специально для их представителей организуют локацию на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Дудинке. Собеседования в рамках этого масштабного мероприятия нацпроекта "Кадры" проведут на базе таймырского Дома народного творчества в традиционных жилищах кочевников Севера.
Всего с начала 2026 года 1,9 тысячи работодателей заявили 17,3 тысячи предложений для соискателей. При содействии службы занятости трудоустроены 2,5 тысячи жителей Красноярского края.
Студентка в библитотеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Пять муниципальных молодежных центров обновили в Красноярском крае
20 января, 10:16
 
Красноярский крайАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала