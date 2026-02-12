В красноярской Арктике трудоустроили более четырех тысяч специалистов

КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Службы занятости в Красноярском крае в 2025 году трудоустроили на севере региона более 4 тысяч востребованных специалистов, сообщает краевое агентство труда и занятости населения.

"Центры занятости в течение прошлого года трудоустроили на севере Красноярского края больше 4 тысяч специалистов. Работодатели закрыли потребность в высококвалифицированных водителях, машинистах, инженерах, сварщиках, слесарях. В этом году северные предприятия заявили уже около 3 тысяч предложений для рабочих и служащих", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кадры требуются добывающим и производственным предприятиям, строительным и транспортным организациям. Привлечь специалистов поможет проект службы занятости по кадровому обеспечению приоритетных отраслей. В его рамках запустили Карьерный экспресс. Он делает остановки в крупных городах для открытого отбора соискателей. Также проводятся ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, выезды мобильных центров занятости.

"Поиск кандидатов для промышленных гигантов ведется по всему краю, но в первую очередь вакансии предлагают местным жителям. К каждому соискателю подходят индивидуально. Если необходимо повысить квалификацию, организуют соответствующие курсы", - сказал руководитель агентства Виктор Новиков.

Он добавил, что карьерные консультанты сопровождают кандидатов на всем пути трудоустройства от составления резюме до выхода на рабочее место.

Отдельное внимание уделяют коренным малочисленным народам Севера . К примеру, в Год единства народов России специально для их представителей организуют локацию на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Дудинке . Собеседования в рамках этого масштабного мероприятия нацпроекта "Кадры" проведут на базе таймырского Дома народного творчества в традиционных жилищах кочевников Севера.