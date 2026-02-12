Рейтинг@Mail.ru
"Не по зубам". США признали поражение перед Россией
08:00 12.02.2026
"Не по зубам". США признали поражение перед Россией
"Не по зубам". США признали поражение перед Россией

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Плачевное состояние ледокольного флота не дает США вступить в арктическую гонку. Но и мириться с лидерством Москвы Вашингтон не желает. Выход один: искать помощи у союзников. Сможет ли Америка догнать Россию — в материале РИА Новости.

Низкий старт

Дональд Трамп планирует распространить американское влияние на Арктику. Под предлогом защиты региона от российского и китайского влияния он продвигает идею включения Гренландии и Канады в состав Соединенных Штатов. Однако, помимо политических ограничений, осуществить задумку мешает практически полное отсутствие ледокольного флота. В таком состоянии "мировой гегемон" не способен даже войти в Арктику, не то что бросить вызов крупнейшему игроку — России, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (FR).
У Америки три ледокола: Healy, Storis и Polar Star. Первый выведен из строя после пожара 2024 года, второй — всего лишь переоборудованное судно снабжения, а третий уже превратился в "музейный экспонат" — ежегодно требует многомиллионного ремонта и обслуживает преимущественно антарктические станции, рассказывает председатель Ассоциации производителей вездеходной техники, специалист по арктическому транспорту Татьяна Зикункова.
Дело в том, что Америка до недавнего времени воспринимала Арктику как периферию. Считалось, что небольшого количества ледоколов вполне достаточно для решения ограниченного круга задач, объясняет доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников. Однако вскоре стало ясно, что Арктика стремительно превращается в один из ключевых узлов глобальной конкуренции — за ресурсы, логистику и геополитическое влияние.
Конкурентная среда

Регион богат ресурсами, среди которых — нефть, газ, никелевые руды, олово, платиноиды, агрохимические руды, редкие металлы и редкоземельные элементы, крупные запасы золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов и оптического сырья. И пока ни одна страна не может конкурировать с Россией, в чьем распоряжении 34 дизельных ледокола и семь атомных. На подходе — еще четыре атомных: "Якутия", "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
"Ледокольным флотом владеет лишь несколько стран, но там судов значительно меньше", — уточняет Зикункова. Так, у Канады их семнадцать — преимущественно средние и малые, используемые для снабжения северных территорий, проведения спасательных операций и охраны границ. У Финляндии восемь судов. Швеция строит два ледокола на метаноле для Балтики. У Китая нет арктических территорий, однако страна развивает научный флот ("Сюэлун-1" и "Сюэлун-2") и проектирует атомные ледоколы, преследуя долгосрочные ресурсные и транзитные цели. Флот Норвегии насчитывает два ледокола (по информации 2024-го), обслуживающих нефтегазовые проекты.
Положение же США "просто жалкое", приводит FR слова отставного офицера Береговой охраны США Билла Баумгартнера. В таких условиях немыслимо соперничать с Россией, обладающей самой протяженной береговой линией и самым большим ледокольным флотом в мире. Бедственное положение в отрасли признал даже Трамп. "У нас не было ни одного, сейчас один. У России их больше сорока, а у нас один. Это смешно", — сказал американский президент в ноябре 2025-го на пресс-конференции по случаю Дня благодарения.
Ранее Трамп подчеркнул, что Арктика должна выйти на первое место в списке государственных приоритетов США, и заявил о намерении заказать 40 ледоколов. При этом, отмечают эксперты, построить самостоятельно суда такого класса США не могут.
Добиться любой ценой

Часть планируют заказать у Финляндии, кроме того, Штатам придется договариваться с ближайшим соседом — Канадой. "Страны уже заключили соглашение о совместной разработке, производстве и обслуживании арктических и полярных ледоколов: ICE Pact. Совместными усилиями они планируют построить 70-90 новых судов к 2030-му", — напоминает президент Арктической общественной академии наук, доцент ВНИИМ имени Д. И. Менделеева, доцент СЗИУ РАНХ и ГС, доцент СПбГУ Арсений Митько.
"Звучит сомнительно, но борьба за ресурсы Арктики разворачивается нешуточная, и США, несмотря на отсутствие ледоколов, отступать не намерены, — говорит он. — Через ICE Pact они хотят нагонять отставание. Но без Финляндии конкурировать с Россией и Китаем в Арктике американцы не могут". Не верят в реализацию затеи и немцы: FR пишет, что Штатам никогда не угнаться за Россией, несмотря на все усилия.
Как бы то ни было, в конечном счете это и не нужно США, считает Зикункова. "Конечно, совсем обойтись без ледоколов у них не получится: суверенное государство не может делегировать защиту границ, поисково-спасательные операции и военное присутствие союзникам. Однако для Вашингтона это всего лишь элемент присутствия, а для России — ключевой экономический инструмент", — объясняет она.
Педалирование вопроса может, напротив, негативно сказаться на самих Штатах: строительство судов ледового класса крайне затратно, а спешка дает Канаде политический рычаг давления, отмечают эксперты. Для большинства же стран арктическое судоходство служит обеспечением безопасности или научной деятельности, а потому менее выгодно экономически.
 
