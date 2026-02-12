Посольство РФ в Аргентине обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Аргентине выразило обеспокоенность в связи с неприкрытой рекламой наемничества на одном из аргентинских каналов, показавшем фильм об авантюристах, желающих воевать за киевский режим.

"С обеспокоенностью узнали о выходе документального фильма производства телеканала TN, в котором рассказывается об авантюристах, набираемых для отправки воевать за режим Зеленского и, по сути, содержится неприкрытая реклама наемничества.", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.

Практика привлечения "солдат удачи" противоречит международному праву, в частности, Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года, отметили в посольстве.

"Решительно осуждаем публикацию данного материала, не вписывающегося в традиционно дружественный характер отношений между Россией и Аргентиной", - заявила дипмиссия.

Там подчеркнули, что киевский режим с самого начала специальной военной операции пытается массово рекрутировать иностранцев.

"Для этого используются различные НПО и даже посольства за рубежом, что идет вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Большая часть "добровольцев" гибнет в зоне боевых действий. Для бандеровцев они - не более чем расходный материал. Командиры подразделений вооруженных сил Украины, пытаясь минимизировать потери среди своих военнослужащих, не щадят иностранное "пушечное мясо", - говорится в сообщении.

По словам посольства, Киев не заинтересован в том, чтобы наемники возвращались на родину, ведь они могут рассказать неудобную правду о реальном бедственном положении дел на фронте, плачевной ситуации с демократическими ценностями и правами человека, разгуле коррупции на Украине

"Напоминаем, что в соответствии с международным правом наемники не являются комбатантами, а значит, не могут рассчитывать на статус военнопленных, закрепленный в Женевской конвенции 1949 года. Лучшее, что их ждет - длительные уголовные сроки, но чаще - смерть или увечья. Это подтверждает и информация в СМИ Аргентины , сообщавших недавно о гибели шести аргентинцев, воевавших на стороне украинских националистов", - добавили в посольстве.