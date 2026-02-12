Рейтинг@Mail.ru
Посольство РФ в Аргентине обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева - РИА Новости, 12.02.2026
01:31 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/argentina-2073794657.html
Посольство РФ в Аргентине обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева
Посольство РФ в Аргентине обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева - РИА Новости, 12.02.2026
Посольство РФ в Аргентине обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева
Посольство РФ в Аргентине выразило обеспокоенность в связи с неприкрытой рекламой наемничества на одном из аргентинских каналов, показавшем фильм об... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T01:31:00+03:00
2026-02-12T01:31:00+03:00
россия
аргентина
украина
россия
аргентина
украина
россия, аргентина, украина
Россия, Аргентина, Украина
Посольство РФ в Аргентине обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева

Посольство РФ обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева в СМИ Аргентины

Флаг Аргентины
Флаг Аргентины
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Аргентине выразило обеспокоенность в связи с неприкрытой рекламой наемничества на одном из аргентинских каналов, показавшем фильм об авантюристах, желающих воевать за киевский режим.
"С обеспокоенностью узнали о выходе документального фильма производства телеканала TN, в котором рассказывается об авантюристах, набираемых для отправки воевать за режим Зеленского и, по сути, содержится неприкрытая реклама наемничества.", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Наемники из Перу присоединятся к подразделению ВСУ
7 февраля, 09:16
Практика привлечения "солдат удачи" противоречит международному праву, в частности, Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года, отметили в посольстве.
"Решительно осуждаем публикацию данного материала, не вписывающегося в традиционно дружественный характер отношений между Россией и Аргентиной", - заявила дипмиссия.
Там подчеркнули, что киевский режим с самого начала специальной военной операции пытается массово рекрутировать иностранцев.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Пророссийские хакеры получили данные иностранных наемников на Украине
3 февраля, 22:23
"Для этого используются различные НПО и даже посольства за рубежом, что идет вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Большая часть "добровольцев" гибнет в зоне боевых действий. Для бандеровцев они - не более чем расходный материал. Командиры подразделений вооруженных сил Украины, пытаясь минимизировать потери среди своих военнослужащих, не щадят иностранное "пушечное мясо", - говорится в сообщении.
По словам посольства, Киев не заинтересован в том, чтобы наемники возвращались на родину, ведь они могут рассказать неудобную правду о реальном бедственном положении дел на фронте, плачевной ситуации с демократическими ценностями и правами человека, разгуле коррупции на Украине.
"Напоминаем, что в соответствии с международным правом наемники не являются комбатантами, а значит, не могут рассчитывать на статус военнопленных, закрепленный в Женевской конвенции 1949 года. Лучшее, что их ждет - длительные уголовные сроки, но чаще - смерть или увечья. Это подтверждает и информация в СМИ Аргентины, сообщавших недавно о гибели шести аргентинцев, воевавших на стороне украинских националистов", - добавили в посольстве.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ВСУ вербуют граждан Колумбии, несмотря на запрет наемничества
29 января, 04:38
 
РоссияАргентинаУкраина
 
 
