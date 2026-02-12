Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, по какому принципу Apple блокирует аккаунты россиян
16:01 12.02.2026
Аналитик рассказал, по какому принципу Apple блокирует аккаунты россиян
Аналитик рассказал, по какому принципу Apple блокирует аккаунты россиян
Apple массово блокирует аккаунты россиян, чьи ФИО совпадают с данными в санкционных списках США, компания просит прислать паспорта однофамильцев, рассказал РИА... РИА Новости, 12.02.2026
Аналитик рассказал, по какому принципу Apple блокирует аккаунты россиян

Аналитик Муртазин: Apple блокирует россиян однофамильцев из санкционных списков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Apple массово блокирует аккаунты россиян, чьи ФИО совпадают с данными в санкционных списках США, компания просит прислать паспорта однофамильцев, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Блокируют однофамильцев, блокируют разных людей, всех, кто попадает в списки. Раньше Apple это делали точечно, сейчас они это делают более массово. Просят прислать паспорт для того, чтобы определить, совпадает ли человек с тем, кто попал в санкционные списки", - сообщил он.
По его словам, разблокировать аккаунт можно, если пользователь докажет, что он не является санкционным лицом. Для этого, помимо паспорта, нужно предъявить другие документы.
Он объяснил, что раньше люди присылали поддельный скрин паспорта с измененными данными и за счет этого уходили от блокировок. Однако сейчас они повторно заблокированы.
"Из 9 тысяч граждан, наверное, сотни или больше продолжали пользоваться продукцией Apple несмотря на санкции", - прокомментировал он.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
17 января, 07:23
 
